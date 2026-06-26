台風7号は奄美大島の西の海上を北東に進んでいます。 奄美大島にまもなく最も接近する見込みです。 台風7号は奄美大島の西の海上にあって、1時間に20キロの速さで北東に進んでいます。 中心の気圧は990ヘクトパスカル、最大瞬間風速は30メートルです。暴風域はありません。現在、奄美地方の北部と南部、屋久島の一部が強風域に入っています。 台風の接近に伴って奄美地方は風が強くなっています。 各地の最大瞬