強風域に入っている沖永良部島から今の様子を伝えてもらいます。坂元さん！ この時間風は少しありますが、雨は弱まってきています。しかし、依然として波は高く白波が立っているのがわかります。 私の隣には知名小学校があります。子供の声は聞こえません。26日、島内ではほぼ全ての小中学校、そして高校が休校となりました。ゴーという波と風の音だけが響いています。 沖永良部島では26日風で電線が切れ、島内の一部