デスク「郵政民営化の関連法改正案が改正され、国が郵便局に対して年650億円規模の公的支援をすることになったね」 記者「日本郵便を傘下に持つ日本郵政は子会社のゆうちょ銀行やかんぽ生命保険の業績は好調ですが、郵便・物流事業は赤字のまま。郵便料金の引き上げなども行っていますが、郵便物数の減少や委託費の増加、配達員に対する法定点呼の不備といった問題も起きて事業面でもガバナンス面でも課題山積です」