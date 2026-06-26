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ユーロ圏１０年債利回り格差仏７８、伊７４ｂｐに小幅拡大、リスク動向の悪化を反映 ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:24時点）（%） ドイツ2.848 フランス3.628（+78） イタリア3.588（+74） スペイン3.337（+49） オランダ2.963（+12） ギリシャ3.542（+69） ポルトガル3.233（+39） ベルギー3.418（+57） オーストリア3.103（+2