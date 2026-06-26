高知市で働きたい人を対象に、市内の30社以上が参加した合同企業説明会が26日、高知市のかるぽーとで開かれました。高知市のかるぽーとで開かれた合同企業説明会は、市や経済団体などでつくる「高知市雇用創出促進協議会」が企画したものです。会場には、高知市内の企業37社のブースが設けられ、2027年春に卒業予定の専門学校生や一般の求職者など約90人が参加しました。協議会によりますと、若い世代を中心に休