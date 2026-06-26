沼津市に住む70代の女性が警察官を名乗る人物などに現金約7300万円をだまし取られました。警察によりますと、6月初旬、沼津市に住む70代の男性の自宅に警察官を名乗る人物などから「あなたの資産を調べる必要があります。」などと電話がありました。その後、「新たに口座開設した口座に振り込み入金して下さい」などと言われ、女性はインターネットバンキングから指定された口座に現金約7300万円を振り込み、だまし取られた