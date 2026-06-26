国会で開かれた参院災害対策・震災復興特別委員会＝26日午後参院災害対策・震災復興特別委員会は26日、防災庁の設置関連法案に関する締めくくり質疑を終えて全ての審議が終了したものの、採決を見送った。高市早苗首相が中傷動画作成疑惑を巡る国会審議に応じないことに立憲民主党などが反発し、与野党合意に至らなかった。与党の目指す来週の成立は不透明な情勢だ。この日の質疑には高市首相が出席し「災害による被害を最小限