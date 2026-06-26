京都は26日、横浜MからDF加藤蓮（26）が完全移籍で加入すると発表した。加藤は精度の高いキックと豊富な運動量でサイドを制圧するサイドバック。百年構想リーグでは20試合に出場して1得点だった。クラブを通じて「素晴らしいクラブの一員となり戦えることを大変嬉しく思います。チームの勝利の為に全身全霊で戦います。みんなでタイトルを獲りましょう！応援よろしくお願いします」とコメントした。◇加藤蓮（かとう・れ