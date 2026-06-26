新幹線車内でモバイルバッテリーからの発火が相次いでいることから、新たな防火用品が備えられることになりました。 【写真を見る】新幹線車内で相次ぐ｢モバイルバッテリー｣の発火 火元にかぶせて消火する“ブランケット”やバケツを8月末までに配備へ 新たな防火用品で備える 新幹線車内では、モバイルバッテリーから発煙・発火する事案が相次いでいて、26日は東海道・山陽新幹線の車内でモバイルバッテリ