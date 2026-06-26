あさって28日、北海道で開催される函館マラソン・ハーフの部に天満屋グループ女子陸上競技部の選手4人が出場します。今後のマラソンを見据え、それぞれの目標を持ちスタートラインに立ちます。 【写真を見る】函館マラソン・ハーフの部に天満屋グループ女子陸上競技部の選手4人が出場前田穂南選手や西村美月選手ら【岡山】 今月（6月）3日に出場選手の練習が公開されました。 （天満屋グル