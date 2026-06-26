今年中国で開かれた人型ロボットの技術展示会を視察した岡山市日中友好協会が報告会を行いました。 【写真を見る】中国の最先端のロボット産業視察を報告サービス業などにどう活用するかを考える【岡山】 人型ロボットが格闘技をする動画です。 この報告会は、中国の先進的なロボット産業について知ってもらおうと、杭州での展示会を視察した岡山市日中友好協会が開いたものです。 中国では、ロボットが工場だけでなく