日本取引所が公表した先物手口情報によると、6月26日の日中取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。 ◯ABNクリアリン証券 限月取引高(立会内) 日経225先物 9月限 20869( 19819) 12月限 162( 162) TOPIX先物 9月限 18280( 18142) 日経225ミニ 7月限 26550( 25550) 8月限 219( 21