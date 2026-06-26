日本取引所が公表したオプション手口情報によると、26日の日中取引における日経225プットオプション（期近2026年7月限・SQ 7月8日）の売買動向は以下の通り。 ◯6万8500円プット 取引高(立会内) ABNクリアリン証券 149( 149) モルガンMUFG証券 100( 100) ビーオブエー証券19(19) BNPパリバ証券 8( 8)