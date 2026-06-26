日本取引所が公表したオプション手口情報によると、26日の夜間取引における日経225コールオプション（期近2026年7月限・SQ 7月8日）の売買動向は以下の通り。 ◯7万円コール 取引高(立会内) 楽天証券 4( 4) ABNクリアリン証券 4( 4) SBI証券 6( 0) ◯6万9500円コール