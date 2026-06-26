ボートレース津の「下克上！A1VSB級バトル」は3日目を終えた。市橋卓士が3日目8R、5コースから鮮やかに捲り差し突破。2日目から3連勝と勢いに乗ってきた。ただ、スタートには大反省。スリット写真を見ながら「時計の下でちょっと怪しいとは思ったけど、これはダメ。勘の修正が必要ですね」。スタートタイミングはコンマ01とキワキワだった。「明日（4日目）からは気をつけます。でも、足はペラ調整で一番いい状態になってます