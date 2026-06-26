21日に第1子出産を発表したフィットネスプロデューサーで“カリスマ“トレーナーとしても知られるAYAが26日、自身のインスタグラムを更新。退院を報告した。AYAは「無事に退院しました」と書き出し、抱っこ紐に第1子を抱く近影を公開。「さぁ！この子との新しい生活の始まり。身体の回復に加え、新しい生活リズムのペースを掴むのには時間が掛かりそうですが、新米ママ頑張ります」と意気込んだ。続けて「沢山のメッセージや