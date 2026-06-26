ボートレースからつ「ズバッと！！なべチャンネル杯」は26日、準優3番勝負を終えた。27日の12Rで優勝戦を行う。軌道修正はできた。ドリーム勝ちを含む4連勝とシリーズをリードしていた北野輝季（37＝愛知）だ。3日目後半からは大きな着もあり失速。それでも、準優勝戦はビシッと押し切ってみせた。「回転を上げる方に調整してから、おかしくしていましたね。でも、準優はしっかり調整できて、水をしっかりつかむようになった