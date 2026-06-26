◇サッカーFIFAワールドカップ2026(日本時間12日〜7月20日、カナダ・メキシコ・アメリカ)FIFAワールドカップ2026はグループステージ終盤にさしかかり、日本代表はグループ2位でノックアウトステージ進出が決定。そんな中、各グループ3位のチームが注目されています。今大会から3位でも勝ち点の上位8チームがノックアウトステージ進出が可能となり、勝ち点が並んだ場合は得失点差、次に総得点で順位が決まります。すでにA組からF組