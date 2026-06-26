カルビーは「ポテトチップス」や「かっぱえびせん」など、一部商品を10月納品分から順次、値上げすると発表しました。対象となるのは、定番商品の「ポテトチップス」や「堅あげポテト」、そして「かっぱえびせん」など、あわせて75品目です。10月1日の納品分から順次、価格を引き上げます。値上げ幅は3%から15%程度となる見込みですが、商品ごとの具体的な金額は明らかにしていません。原材料費やエネルギー価格が高騰しているほか