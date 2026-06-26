お笑いコンビ「ゆにばーす」の川瀬名人（41）が26日までに自身のX（旧ツイッター）を更新し、ファンにやめてほしいことをつづった。川瀬は「まだ差し入れ、応援の手紙を送ってくる方がいらっしゃいますが、もう一度言いましょう。要らないです。自分はあなた方より所得は高くあなた方より頑張っている」と投稿。「その差し入れで使うお金でクエン酸とリンゴ酢を買ってください。その手紙を書く時間でブルガリアンスクワット