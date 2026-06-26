◇パ・リーグ日本ハム―西武（2026年6月26日ベルーナＤ）日本ハムのフランミル・レイエス外野手（30）が初回に3試合連発となる18号先制ソロを放った。2死走者なしの場面で、西武・高橋の153キロ直球を逆方向に打ち返した。レイエスは前カードのロッテ戦で2戦連発。最近7戦で6発目のハイペース。すべてソロというおまけ付きだ。これで20本塁打でリーグトップのソフトバンク・栗原に2本差となった。