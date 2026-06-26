米海軍佐世保基地の従業員が2022年、貨物直撃が原因で右脚切断に至ったのは、使用者の国が安全配慮義務に違反したためだとして、損害賠償を求め長崎地裁佐世保支部に提訴したことが26日、分かった。国は事故を公表していなかった。