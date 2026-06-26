巨人は26日、DeNA戦（横浜）が24日の広島戦から2試合連続の雨天中止となった。今週は台風の影響で他球場も軒並み中止となっており、橋上監督代行は「しょうがないですよね。どこも中止になっていますけれど、日程消化できるのかな」とシーズン終盤の日程を心配した。中止決定後、室内練習場での全体練習に泉口が参加せず。橋上代行は「ちょっとコンディションがあんまり良くないということだったので、今日はどちらにしろ休ま