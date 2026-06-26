「西武−日本ハム」（２６日、ベルーナードーム）日本ハム・野村佑希内野手がこの日２６歳の誕生日を迎えた。野村は「４番・三塁」で先発。３番・レイエスが先制本塁打を放った後、初回２死で第１打席に立った。応援団はレイエスを祝福していたため、右翼スタンドの日本ハムファンから「ハッピーバースデー」の曲が演奏されたのは、カウント２ストライクとなってからだった。それでも西武の先発・高橋光成投手はマウンド