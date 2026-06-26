元HKT48でタレントの村重杏奈が、26日までにInstagramを更新。近影を披露するとファンから反響が寄せられた。【写真】村重杏奈、抜群プロポーション全開の写真集カット大胆な姿でも魅了（6枚）5月29日に“人生最後”の写真集『あんな』（講談社）を発売し、抜群のスタイルが話題となっている村重。今回投稿では「にゃ」とつづり、美肩が際立つソロショットを複数枚投稿。カメラを見つめ、圧倒的な美しさで魅せた。ファンか