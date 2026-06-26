女優の南沙良が２６日までに自身のＳＮＳを更新。無邪気な姿が話題を呼んでいる。南はインスタグラムに「犬みたいなもの」とつづると、写真を３枚アップ。白のTシャツにデニムパンツを合わせたシンプルなコーデで、芝生に座りポーズをとったり寝そべる様子を披露した。この投稿にファンからは「いぬみたい、というか、かわいい」「沙良ちゃんの笑顔が眩しいっ」「のんびり沙良さんに癒されます」「青空の下の沙良ちゃんも良