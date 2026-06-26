ＤｅＮＡの篠木健太郎投手が２７日の巨人戦に今季４勝目を懸けて先発する。２７日は「台風７号、８号」の台風直撃が予想されてはいるが、好みの音楽を聞いて気持ちを高揚させ「天気に左右されないと僕としては思ってます」と話した。１３日のロッテ戦（ＺＯＺＯ）以来の登板に「とにかくチームの勝利に貢献したい気持ちは常に大きいので」と意気込んだ。