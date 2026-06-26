台風7号が本州に接近しているため、東海道新幹線が27日の始発から全線で遅れや運休、行先の変更が出る可能性があります。 JR東海によると、27日は東京～豊橋間で大雨や強風が予想されており、ダイヤが大幅に乱れる恐れがあります。 最新の運転状況は、JR東海のホームページで確認するよう呼びかけています。