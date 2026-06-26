◆パ・リーグ西武―日本ハム（２６日・ベルーナドーム）日本ハムの３番・レイエスが初回２死の第１打席、西武先発・高橋光の１５３キロを完璧に捉え、右翼スタンド中段に運ぶ先制１８号ソロを放った。これで６月は出場１７試合目で９発目。直近７試合では６本塁打と昨季の本塁打王が量産態勢に入った。本塁打トップのソフトバンク・栗原に２本差に迫った。