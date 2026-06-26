参院災害対策・震災復興特別委員会は26日、防災庁設置関連法案に関する締めくくり質疑を終えたものの、採決を見送った。高市早苗首相が中傷動画作成疑惑を巡る国会審議に応じないことに野党が反発し、合意に至らなかった。