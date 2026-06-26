将棋の第74期王座戦挑戦者決定トーナメントは26日、東京都渋谷区の将棋会館で準々決勝の1局を行い、後手の藤井聡太王将（23）＝6冠＝が佐藤天彦九段（38）を58手の短手数で下し、ベスト4に進出した。戦型は角換わりとなり、序盤の出口付近まで拮抗（きっこう）した戦いとなったが、藤井は右辺の攻防から飛車を効果的に動かし、午後6時の夕食休憩まで36分を残す早期終局を導いた。伊藤匠王座（23）との5番勝負出場まであと2勝