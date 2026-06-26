日本が決勝トーナメント進出を決めたFIFAワールドカップ2026スウェーデン戦。両チームのサポーターが各地から熱い声援を送りました。【映像】試合を観戦するサポーターたちの様子両チームともに、譲らぬ戦いを繰り広げ、試合は1対1で引き分けとなりました。日本サポ「すごい盛り上がりましたね〜」「日本がゴールを取った時、みんなが騒いでいたので僕も嬉しかったです！」「長友良かった〜！後半出てきた時キレッキレ」スウェ