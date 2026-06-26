「ＤｅＮＡ（雨天中止）巨人」（２６日、横浜スタジアム）ＤｅＮＡ・篠木健太郎投手が、２７日の巨人戦に先発することが発表された。２６日の雨天中止を受け、同日に先発予定だった石田裕太郎投手をスライドさせず、篠木が登板する。前回登板の１３日のロッテ戦から２週間と登板間隔が空いたが、「ブルペンの中で自分なりに球数を多くしたりとかやってきた。試合を想定しながら投げてきたので」と調整には自信。２７日も台風