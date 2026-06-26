ダブル台風が接近する前に災害級の大雨となっている近畿地方。大雨による被害が相次いでいる大阪市から、広瀬修一キャスターが中継でお伝えします。大阪市生野区の道路では3つのマンホールが補修されています。このマンホールが3つほぼ同時に吹き飛んでいった様子を捉えた防犯カメラ映像を入手しました。映像では、少しずつ水があふれ出していきますが、大きく勢いよく水が立ち上がります。そしてアスファルトを割って石も飛んでい