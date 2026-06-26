俳優村上虹郎（29）が傷害の疑いで、警視庁原宿署から書類送検されたことを受け、26日、テレビ東京が、主演予定ドラマの放送と配信の見送りを決めた。村上は7月スタートの同局系連続ドラマ「ストレンジ−伊藤潤二の夜も眠れぬ奇妙な話−」（7月3日スタート、金曜深夜0時12分）第1話の主演が発表されていた。26日夜、同ドラマの公式サイトから、村上の写真とコメントが削除され、同局の広報部は「7月3日（金）に予定していた第1話の