26日朝、愛知県蒲郡市で住宅が全焼し、住人の男性が死亡しました。 【写真を見る】住宅が全焼 1人暮らしの59歳男性死亡 ｢煙が出ている｣と近隣住民から通報 愛知･蒲郡市 火事があったのは、蒲郡市形原町の住宅で、警察や消防によりますと26日午前7時半ごろ、近くに住む男性から「煙が出ている」と消防に通報がありました。 1人暮らしの59歳男性が死亡 消防車など7台が出動し、火は約4時間後に消し止められましたが、この火事で