人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2026年6月27日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？12位：やぎ座／山羊座（12月22日〜1月19日生まれ）気持ちが人に伝わりにくい日。別の視点から語ってみて。11位：おとめ座／乙女座（8月23日〜9月22日生まれ）感謝の気持ちは言葉で表そう。人間関係がグッと円滑化する暗示。10位：おうし座／牡牛座（4月20日〜5月20日生まれ）心がモヤモヤ…