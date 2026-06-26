甲子園を賭けた、球児たちの熱い夏が始まります。7月9日に開幕する全国高校野球選手権石川大会の組み合わせ抽選会が26日行われました。今年は穴水高校と能登高校が連合チームを組むため、抽選会には43校・42チームが参加し、各チームのキャプテンが甲子園をかけた戦いへ、くじを引いていきました。Aゾーンでは、春の県大会を制した星稜が、初戦から2025年の夏ベスト4の北陸学院と対戦します。Ｂゾーン・金沢学院大附属は野々市明倫