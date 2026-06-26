「グランドチャンピオン・ＳＧ」（２６日、鳴門）予選ラスト、関浩哉（３１）＝群馬・１１５期・Ａ１＝は、４Ｒ６号艇で３着以上が条件だったが、事故レースをしっかりとさばき２着でゴール。見事に勝負駆けを成功させた。今年初のＳＧ予選突破を一番乗りで決め「やったー」と両手を上げてガッツポーズ。「鳴門は乗りづらいイメージがあるけど４日目みたいに合えば自分は乗りやすいと思っているので違和感はない」と好感触だ