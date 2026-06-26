「グランドチャンピオン・ＳＧ」（２６日、鳴門）３日目前半は２着で、後半でさらなるポイントアップを狙った遠藤エミ（３８）＝滋賀・１０２期・Ａ１＝だったが結果は６着大敗。予選最終日は７Ｒ５号艇の１回走りで、厳しい条件の勝負駆けとなってしまったが、５コースから鮮やかなまくり差しを決めて１着。最終的には６・６０までポイントを伸ばし、予選を１１位でクリアした。「伸びは上がいるが出足はいい。ターンで向く