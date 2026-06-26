とりまとめに向けた議論が難航している超党派の国民会議。きょうは消費税の減税などに必要な財源をどう確保するのかについて政府が説明しましたが、一部の野党は「抽象的だ」と猛反発しています。きょう午後、総理官邸を訪れ、高市総理と会談した自民党の小野寺税調会長。自民党小野寺五典 税調会長「（高市総理から）引き続き各党と丁寧に調整をしていただきたい、そのようなお話がありました」こう指示を受けて臨んだのが