列車の中でモバイルバッテリーが燃えるなどのトラブルが相次いでいることから、新幹線を運行するJR5社は、新たにすべての編成に防火用品を配備すると発表しました。新幹線などの列車内では、モバイルバッテリーから火が出たり、煙が出たりするトラブルが相次いでいて、きょうも東海道・山陽新幹線がモバイルバッテリーからの発煙で一時、運転を見合わせました。こうした事態を受け、JR東海や東日本などのJR5社は、8月までに新幹線