グラビアタレントの黒嵜菜々子（２３）が２６日、東京・文春ギャラリーで開催するコンセプチャル写真展「Ｂｒｉｌｌｉａｎｃｅ」の取材会を行った。人生初の写真展で「会場に足を踏み入れた瞬間、美術館みたい！と思ったほどすてきに飾られていた」と破顔。雨模様となったこの日、自身を「雨女」と分析。「大事な時ほど雨が降る」と明かすも「祝福の雨だと信じたいです」とはにかんだ。なお台風により２７日は中止となり、２