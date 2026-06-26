台風の影響で、あすは一部の在来線で終日運休が決まっているほか、新幹線でも運休の可能性があります。台風の影響で、JR東日本はあす、東京と伊豆方面を結ぶ特急「踊り子」、千葉方面とを結ぶ特急「しおさい」や「わかしお」などの終日運休を決めました。また、東海道線や伊東線のほか、内房線、外房線などの一部区間で終日運休が決まっていて、そのほかの山手線や中央線などの主要路線でも遅れや運休が出る可能性があるとしていま