ゴールドマン・サックス海外子会社の元社員が、NIPPOの株式公開買い付けを巡りインサイダー取引をしたとして、証券取引等監視委員会は26日、金融商品取引法違反の疑いで課徴金1899万円を納付させるよう金融庁に勧告した。