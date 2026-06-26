7月使用分の電気・ガス料金大手電力10社が26日発表した7月使用分（8月請求）の標準家庭向け電気料金は10社全てで値下がりする。大手都市ガスも全4社で引き下がる。中東情勢の影響で燃料となる原油や液化天然ガス（LNG）価格は上昇した一方、政府の補助が上昇分を上回った。電気料金の値下がり幅が最も大きいのは関西の910円で、最小は北海道の633円。料金水準が最も高いのは北海道の8900円で、最安値は九州の6814円。都市ガ