女子ゴルフのアース・モンダミン・カップ（千葉県カメリアヒルズCC）の主催者は26日、台風接近による悪天候が見込まれるため、27日の競技を中止にすると発表した。29日の予備日を使い、全72ホールの実施を目指すという。雷雲接近の影響でサスペンデッドとなった26日の競技は28日に再開予定。