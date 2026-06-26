◆パ・リーグ西武―日本ハム（２６日・ベルーナＤ）球団初の交流戦優勝を果たした西武は２６日、西武―日本ハム戦の試合前に本拠地・ベルーナドームで優勝セレモニーを行った。交流戦の名シーンをまとめた映像がバックスクリーンで上映され始まったセレモニー。西口文也監督が優勝トロフィーを、選手会副会長・渡辺勇太朗投手が賞金ボード（３０００万円）を受け取り、首脳陣、選手、スタッフらがグラウンドに集まり記念撮影