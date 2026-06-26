◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＥ組第３戦エクアドル２―１ドイツ（２５日、ニューヨーク・ニュージャージー競技場）エクアドルの大会初勝利を祝い、現地時間２６日が急きょ祝日になった。同国のダニエル・ノボア大統領が公式Ｘで宣言した。１分け１敗で迎えた最終戦、開始２分でドイツに先制点を奪われたが前半９分に今大会初ゴールで追いつき、後半３２分に決勝点を奪った。２００６年大会以来の決勝トーナメント進出に