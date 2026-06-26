薬害エイズ訴訟の原告団と協議する上野厚労相＝26日午後、厚労省非加熱血液製剤でHIV（エイズウイルス）に感染した血友病患者らが提訴し、国と製薬会社が責任を認め和解した薬害エイズ訴訟の原告団が26日、厚生労働省で上野賢一郎厚労相と協議した。3月で和解成立から30年となる中、高齢となった被害者らの福祉や生活面の課題が深刻化しているとして、救済充実を求めた。原告団は要求書で「和解後、医療こそ進歩したものの、さ